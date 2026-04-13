Quad-Graphic a Aktie

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WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quad-Graphics A präsentiert Quartalsergebnisse

Quad-Graphics A wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,215 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 581,1 Millionen USD gegenüber 629,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,68 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,540 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,42 Milliarden USD waren.

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