Quad-Graphic a Aktie

Quad-Graphic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quad-Graphics A präsentiert Quartalsergebnisse

Quad-Graphics A wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,197 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Quad-Graphics A noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 571,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 545,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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