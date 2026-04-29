Qualisys Aktie
WKN DE: A412T6 / ISIN: SE0023837091
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qualisys gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Qualisys veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,800 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 38,9 Millionen SEK gegenüber 59,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 34,05 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,03 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,66 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 269,4 Millionen SEK, gegenüber 269,1 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qualisys Holding Aktiebolag (publ) Registered Shs
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Qualisys gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Qualisys Holding Aktiebolag (publ) Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.