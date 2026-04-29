Erste Schätzungen: Qualisys gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Qualisys veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,800 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 38,9 Millionen SEK gegenüber 59,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 34,05 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,03 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,66 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 269,4 Millionen SEK, gegenüber 269,1 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at