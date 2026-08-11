Qualisys Aktie
WKN DE: A412T6 / ISIN: SE0023837091
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qualisys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qualisys stellt voraussichtlich am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 49,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,8 Millionen SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,19 SEK aus. Im Vorjahr waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 252,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 269,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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