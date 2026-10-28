Qualisys Aktie
WKN DE: A412T6 / ISIN: SE0023837091
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qualisys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Qualisys wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK gegenüber 0,620 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 46,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,30 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,66 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 269,1 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qualisys Holding Aktiebolag (publ) Registered Shs
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Qualisys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|Ausblick: Qualisys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Qualisys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Qualisys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Qualisys gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Qualisys Holding Aktiebolag (publ) Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.