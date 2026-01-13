Qualitas Controladora SAB de CV Aktie
WKN DE: A14W4H / ISIN: MX01Q0000008
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Qualitas Controladora SAB de CV (I) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Qualitas Controladora SAB de CV (I) öffnet voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,55 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,44 MXN erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Qualitas Controladora SAB de CV (I) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,06 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 7,20 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,38 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 12,91 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 74,00 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 72,97 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
