Erste Schätzungen: Quanta Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quanta Services stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,36 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Quanta Services einen Umsatz von 6,55 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 28,02 Milliarden USD, gegenüber 23,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
