Erste Schätzungen: Quanta Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quanta Services stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,29 USD. Dies würde einem Zuwachs von 116,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Quanta Services 1,52 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 23 Analysten einen Zuwachs von 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,61 Milliarden USD gegenüber 6,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,00 USD im Vergleich zu 6,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 34,97 Milliarden USD, gegenüber 28,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at