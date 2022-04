Erste Schätzungen: QUANTUM GENOMICS Provient regroupement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

QUANTUM GENOMICS Provient regroupement präsentiert voraussichtlich am 28.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass QUANTUM GENOMICS Provient regroupement für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,260 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 215,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,419 EUR, gegenüber -0,429 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,5 Millionen EUR im Vergleich zu 2,3 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at