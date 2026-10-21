Quebeco a Aktie

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WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quebecor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quebecor A präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Quebecor A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,45 Milliarden CAD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,29 CAD je Aktie, gegenüber 3,73 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,86 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,68 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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