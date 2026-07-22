Quebeco a Aktie

Quebeco a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quebecor A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quebecor A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,10 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,950 CAD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,29 CAD, gegenüber 3,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,81 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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