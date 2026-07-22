Erste Schätzungen: Quebecor B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quebecor B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,10 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Quebecor B 0,950 CAD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,42 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 5,81 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at