26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Quest Diagnostics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quest Diagnostics wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,75 Milliarden USD gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,81 USD je Aktie, gegenüber 7,69 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,98 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Quest Diagnostics Inc. 151,70 -0,98% Quest Diagnostics Inc.

