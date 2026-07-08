Erste Schätzungen: Quest Diagnostics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quest Diagnostics wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,82 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Quest Diagnostics noch 2,47 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,86 Milliarden USD, gegenüber 11,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at