QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: QuidelOrtho öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

QuidelOrtho stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,221 USD aus. Im letzten Jahr hatte QuidelOrtho einen Verlust von -0,190 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 664,1 Millionen USD gegenüber 693,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,30 Prozent.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -16,690 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,73 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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