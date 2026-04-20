Erste Schätzungen: QuidelOrtho öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

QuidelOrtho stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,221 USD aus. Im letzten Jahr hatte QuidelOrtho einen Verlust von -0,190 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 664,1 Millionen USD gegenüber 693,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,30 Prozent.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -16,690 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,73 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at