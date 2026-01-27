Erste Schätzungen: QuidelOrtho stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QuidelOrtho lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,421 USD aus. Im letzten Jahr hatte QuidelOrtho einen Verlust von -2,280 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 700,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -30,540 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at