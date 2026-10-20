Erste Schätzungen: QuinStreet legt Quartalsergebnis vor

QuinStreet wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 373,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 285,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,59 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at