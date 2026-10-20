QuinStreet Aktie
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: QuinStreet legt Quartalsergebnis vor
QuinStreet wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 373,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 285,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,59 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuinStreet Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: QuinStreet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: QuinStreet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu QuinStreet Inc
Aktien in diesem Artikel
|QuinStreet Inc
|14,90
|2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.