Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rackspace Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rackspace Technology wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,032 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 660,8 Millionen USD gegenüber 665,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,69 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,091 USD, gegenüber -0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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