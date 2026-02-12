Erste Schätzungen: Rackspace Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rackspace Technology wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 672,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 685,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,207 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,68 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,74 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at