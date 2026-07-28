Erste Schätzungen: Radcom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Radcom wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent auf 19,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 78,2 Millionen USD, gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at