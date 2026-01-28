Erste Schätzungen: Radcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Radcom wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD in den Büchern standen.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 71,1 Millionen USD, gegenüber 61,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at