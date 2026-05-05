Erste Schätzungen: Radcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Radcom präsentiert in der voraussichtlich am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Radcom 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Radcom 16,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 78,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at