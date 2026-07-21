Radian Group Aktie
WKN: 885069 / ISIN: US7502361014
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Radian Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Radian Group gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Radian Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 75,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 556,6 Millionen USD gegenüber 318,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie, gegenüber 4,14 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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