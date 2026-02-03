Radian Group Aktie

Radian Group

WKN: 885069 / ISIN: US7502361014

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Radian Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Radian Group öffnet voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,83 Prozent auf 300,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber 3,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,22 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,29 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Radian Group Inc.

Analysen zu Radian Group Inc.

Aktien in diesem Artikel

Radian Group Inc. 27,80

