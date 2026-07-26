Erste Schätzungen: RadNet präsentiert Quartalsergebnisse

RadNet präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,44 Prozent auf 610,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,516 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at