RadNet Aktie
WKN DE: A0LFMZ / ISIN: US7504911022
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RadNet präsentiert Quartalsergebnisse
RadNet präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,44 Prozent auf 610,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,516 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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