Erste Schätzungen: Radware gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Radware wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,304 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Radware ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Radware 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 78,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Radware 73,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 300,1 Millionen USD, gegenüber 274,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at