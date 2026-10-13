Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Radware legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Radware präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Radware nach den Prognosen von 3 Analysten 83,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 332,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 301,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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