Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Radware präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Radware wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,283 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 81,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 329,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 301,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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