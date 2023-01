Erste Schätzungen: Radware zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radware wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Radware noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 73,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 76,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,683 USD je Aktie, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 292,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 286,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at