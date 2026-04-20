Raia Drogasil Aktie
WKN DE: A2JL4V / ISIN: US7507231089
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raia Drogasil präsentiert Quartalsergebnisse
Raia Drogasil gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,035 USD. Dies würde einem Zuwachs von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Raia Drogasil 0,020 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Raia Drogasil in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 9,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,92 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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