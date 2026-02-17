Erste Schätzungen: Raia Drogasil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raia Drogasil präsentiert voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,039 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Raia Drogasil im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 31,67 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,21 Milliarden USD waren.

