Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Prognosen
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Raiffeisen veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,900 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Raiffeisen 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,25 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raiffeisen 3,33 Milliarden EUR umsetzen können.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,19 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 8,14 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX in Rot (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime fällt mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.24
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|36,90
|-1,34%