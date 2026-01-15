Erste Schätzungen: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raiffeisen veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,900 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Raiffeisen 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,25 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raiffeisen 3,33 Milliarden EUR umsetzen können.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,19 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 8,14 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at