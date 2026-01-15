Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Prognosen 15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raiffeisen öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Raiffeisen öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Raiffeisen veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,900 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Raiffeisen 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,25 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raiffeisen 3,33 Milliarden EUR umsetzen können.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,19 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 8,14 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Raiffeisen

Analysen zu Raiffeisen

15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
