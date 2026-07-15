Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Bilanz in Sicht 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raiffeisen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Raiffeisen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Analysten haben ihre Prognosen für die Raiffeisen-Bilanz abgegeben.

Raiffeisen wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,780 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 36,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden EUR gegenüber 3,63 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,50 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,82 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 8,25 Milliarden EUR, gegenüber 14,02 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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