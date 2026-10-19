Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Aktie im Fokus
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raiffeisen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Raiffeisen wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,53 Prozent verringert. Damals waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Raiffeisen in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,40 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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