Raisio Aktie

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WKN: 894234 / ISIN: FI0009800395

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raisio gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Raisio präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,047 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,00 Prozent verringert. Damals waren 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Raisio im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 58,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,60 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,145 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 229,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 224,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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