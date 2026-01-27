Raisio PlcShs -V- Aktie

Raisio PlcShs -V- für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899738 / ISIN: FI0009002943

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Raisio legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Raisio wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,035 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Raisio 0,020 EUR je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 54,2 Millionen EUR gegenüber 54,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,28 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,157 EUR im Vergleich zu 0,110 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 223,3 Millionen EUR, gegenüber 226,8 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

