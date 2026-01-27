Raisio PlcShs -V- Aktie
WKN: 899738 / ISIN: FI0009002943
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Raisio legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Raisio wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,035 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Raisio 0,020 EUR je Aktie eingenommen.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 54,2 Millionen EUR gegenüber 54,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,28 Prozent.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,157 EUR im Vergleich zu 0,110 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 223,3 Millionen EUR, gegenüber 226,8 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
