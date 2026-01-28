Erste Schätzungen: Raisio öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raisio äußert sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass Raisio für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,9 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Raisio für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 54,2 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,157 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,110 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 223,3 Millionen EUR, gegenüber 226,8 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at