Erste Schätzungen: Raisio präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raisio wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 58,8 Millionen EUR gegenüber 57,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 EUR, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 232,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 224,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at