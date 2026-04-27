Raisio PlcShs -V- Aktie

Raisio PlcShs -V- für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899738 / ISIN: FI0009002943

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raisio präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raisio wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 58,8 Millionen EUR gegenüber 57,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 EUR, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 232,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 224,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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