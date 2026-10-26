Raisio PlcShs -V- Aktie

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WKN: 899738 / ISIN: FI0009002943

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raisio stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Raisio stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,047 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Raisio 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Raisio für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,7 Millionen EUR aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,145 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 229,4 Millionen EUR, gegenüber 224,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

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