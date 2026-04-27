Raisio Aktie
WKN: 894234 / ISIN: FI0009800395
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raisio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Raisio wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,035 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,64 Prozent auf 58,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Raisio noch 57,8 Millionen EUR umgesetzt.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,158 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 232,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 224,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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