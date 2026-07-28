Erste Schätzungen: Raisio verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raisio wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 56,5 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Raisio einen Umsatz von 54,5 Millionen EUR eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 230,1 Millionen EUR im Vergleich zu 224,2 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at