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Raisio Aktie

Raisio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894234 / ISIN: FI0009800395

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raisio verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raisio präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Raisio mit 0,040 EUR je Aktie genauso viel verdient.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 56,5 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,150 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 230,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 224,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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