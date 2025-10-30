RAKUS Aktie
WKN DE: A2ABHC / ISIN: JP3967170006
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: RAKUS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RAKUS lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass RAKUS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,31 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,30 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,58 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 23,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RAKUS einen Umsatz von 11,78 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,74 JPY im Vergleich zu 22,09 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 59,82 Milliarden JPY, gegenüber 48,90 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RAKUS Co.,Ltd.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: RAKUS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: RAKUS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: RAKUS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: RAKUS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu RAKUS Co.,Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|RAKUS Co.,Ltd.
|1 238,00
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.