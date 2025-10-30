RAKUS Aktie

WKN DE: A2ABHC / ISIN: JP3967170006

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: RAKUS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RAKUS lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass RAKUS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,31 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,30 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,58 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 23,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RAKUS einen Umsatz von 11,78 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,74 JPY im Vergleich zu 22,09 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 59,82 Milliarden JPY, gegenüber 48,90 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

