Erste Schätzungen: RAKUS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

RAKUS wird voraussichtlich am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,51 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,41 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RAKUS in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 15,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 34,48 JPY, gegenüber 22,09 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 60,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 48,90 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

