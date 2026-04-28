Rakuten Bank Aktie
WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered legt Quartalsergebnis vor
Rakuten Bank,Ltd Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,58 JPY gegenüber 89,40 JPY im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 44,92 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 408,00 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 291,03 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 187,45 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 183,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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