Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered legt Quartalsergebnis vor

Rakuten Bank,Ltd Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,58 JPY gegenüber 89,40 JPY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 44,92 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 408,00 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 291,03 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 187,45 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 183,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at