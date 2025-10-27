Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Rakuten Bank,Ltd Registered lässt sich voraussichtlich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rakuten Bank,Ltd Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 95,44 JPY. Im Vorjahresquartal waren 64,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 39,00 Milliarden JPY gegenüber 42,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 399,36 JPY, gegenüber 291,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 183,59 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 183,69 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at