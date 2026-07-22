Rakuten Bank Aktie

Rakuten Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 117,60 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Rakuten Bank,Ltd Registered einen Gewinn von 96,48 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rakuten Bank,Ltd Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 45,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 57,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 463,91 JPY je Aktie, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 212,90 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 254,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs 30,20 4,14% Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen