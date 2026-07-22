Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 117,60 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Rakuten Bank,Ltd Registered einen Gewinn von 96,48 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rakuten Bank,Ltd Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 45,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 57,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 463,91 JPY je Aktie, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 212,90 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 254,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at