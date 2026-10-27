Rakuten Bank Aktie
WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rakuten Bank,Ltd Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rakuten Bank,Ltd Registered wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 140,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 98,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 50,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 417,95 JPY, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 205,09 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 254,67 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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