Erste Schätzungen: Rakuten informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rakuten wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,124 USD. Dies würde einen Gewinn von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Rakuten -0,220 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rakuten in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,34 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at