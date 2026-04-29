Erste Schätzungen: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rakuten wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -19,321 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rakuten noch -34,080 JPY je Aktie verloren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 562,70 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Rakuten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 616,38 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -12,097 JPY, gegenüber -82,240 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2.726,97 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.496,58 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at